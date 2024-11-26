Житель Улан-Удэ избил женщину и свернул ей шею

В Улан-Удэ суд рассмотрел уголовное дело в отношении горожанина, обвиняемого по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшей).«Днем 3 февраля пьяный мужчина в квартире одного из домов на улице Чайковского в ходе ссоры нанес сожительнице удары кулаками и ногами по различным частям тела. Затем, с силой воздействуя руками на шею женщины, свернул ее, от чего та умерла на месте. Посла расправы злоумышленник покинул квартиру и скрылся, однако вскоре был изобличен и задержан. На протяжении предварительного следствия он находился под стражей», - рассказали в Следственном комитете Бурятии.Рассмотрев материалы дела, суд признал мужчину виновным. Он приговорен к 9 годам колонии строгого режима.