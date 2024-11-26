Происшествия 26.11.2024 в 17:45

Житель Улан-Удэ избил женщину и свернул ей шею

Извергу дали 9 лет «строгача»
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Текст: Андрей Константинов
Житель Улан-Удэ избил женщину и свернул ей шею
Фото: pixabay.com
В Улан-Удэ суд рассмотрел уголовное дело в отношении горожанина, обвиняемого по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшей).

«Днем 3 февраля пьяный мужчина в квартире одного из домов на улице Чайковского в ходе ссоры нанес сожительнице удары кулаками и ногами по различным частям тела. Затем, с силой воздействуя руками на шею женщины, свернул ее, от чего та умерла на месте. Посла расправы злоумышленник покинул квартиру и скрылся, однако вскоре был изобличен и задержан. На протяжении предварительного следствия он находился под стражей», - рассказали в Следственном комитете Бурятии.

Рассмотрев материалы дела, суд признал мужчину виновным. Он приговорен к 9 годам колонии строгого режима.
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