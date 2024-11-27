Житель Курумканского района попался на уловки мошенников

59-летний житель Курумканского района обратился в отделение МВД по Курумканскому району. Он сообщил, что злоумышленники похитили у него более 1,8 млн рублей. Мужчина работает вахтовым методом на

золотодобывающем предприятии в Муйском районе.

- Двумя неделями ранее мужчина, находясь на вахте, согласился на многообещающее предложение незнакомца, который, позвонив в мессенджере, рассказал о заработке на инвестициях и торгах на бирже. Будучи несведущим в этих темах, сельчанин мало, что понял. Однако его привлекла сама возможность получения высокой прибыли. Собеседник обещал 80% выручки от сделок отдавать ему, забирая за свои услуги лишь 20%, - установили следователи.

Первой суммой, которую внёс на «инвестиционный счёт» обманутый гражданин, стали 10 тысяч рублей. А спустя несколько дней по рекомендации псевдо-брокера он вложил уже более полутора миллионов рублей, оформленных в кредит. Ещё 300 тысяч рублей мужчина взял у супруги.

Он признался правоохранителям, что не помнит, во что инвестировал средства. Деньги потерпевший переводил на абонентские номера и номера карт, которые ему диктовал собеседник. Всего за неделю сельчанин лишился свыше 1,8 млн рублей.

Фото: Номер один