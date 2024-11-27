Происшествия 27.11.2024 в 10:42

В Бурятии женщина с детьми на «Марче» слетела в кювет

К счастью, ребятишки серьезно не пострадали
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии женщина с детьми на «Марче» слетела в кювет
Фото: ГИБДД Бурятии
ДТП случилось днем в Заиграевском районе Бурятии. Как сообщили в ГИБДД, там в аварию попала 31-летняя женщина на «Ниссан Марче», имеющая небольшой стаж вождения – всего 3 месяца. По пути из Заиграево в Ильку она не справилась с управлением и слетела в кювет.

В автомобиле вместе с женщиной ехали два мальчика 5 и 6 лет. Они сидели в детских креслах, поэтому серьезно не пострадали. После оказания помощи в больнице их отпустили домой.
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