В Бурятии женщина с детьми на «Марче» слетела в кювет

ДТП случилось днем в Заиграевском районе Бурятии. Как сообщили в ГИБДД, там в аварию попала 31-летняя женщина на «Ниссан Марче», имеющая небольшой стаж вождения – всего 3 месяца. По пути из Заиграево в Ильку она не справилась с управлением и слетела в кювет.В автомобиле вместе с женщиной ехали два мальчика 5 и 6 лет. Они сидели в детских креслах, поэтому серьезно не пострадали. После оказания помощи в больнице их отпустили домой.