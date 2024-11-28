Происшествия 28.11.2024 в 09:47

В Улан-Удэ сгорел автомобиль

На пожаре ожоги получил 27-летний мужчина
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ сгорел автомобиль
Фото: МЧС Бурятии
В Улан-Удэ вчера вечером на проспекте Автомобилистов загорелся автомобиль. К моменту, когда огнеборцы потушили возгорание, машина полностью выгорела.

«Термические ожоги руки и лица получил 27-летний мужчина. Пострадавший госпитализирован в больницу», - сообщили в МЧС Бурятии.

Предварительно, возгорание возникло из-за неисправности автомобиля.

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