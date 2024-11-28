В Улан-Удэ сгорел автомобиль

В Улан-Удэ вчера вечером на проспекте Автомобилистов загорелся автомобиль. К моменту, когда огнеборцы потушили возгорание, машина полностью выгорела.«Термические ожоги руки и лица получил 27-летний мужчина. Пострадавший госпитализирован в больницу», - сообщили в МЧС Бурятии.Предварительно, возгорание возникло из-за неисправности автомобиля.