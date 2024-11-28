Происшествия 28.11.2024 в 09:47
В Улан-Удэ сгорел автомобиль
На пожаре ожоги получил 27-летний мужчина
Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ вчера вечером на проспекте Автомобилистов загорелся автомобиль. К моменту, когда огнеборцы потушили возгорание, машина полностью выгорела.
«Термические ожоги руки и лица получил 27-летний мужчина. Пострадавший госпитализирован в больницу», - сообщили в МЧС Бурятии.
Предварительно, возгорание возникло из-за неисправности автомобиля.
«Термические ожоги руки и лица получил 27-летний мужчина. Пострадавший госпитализирован в больницу», - сообщили в МЧС Бурятии.
Предварительно, возгорание возникло из-за неисправности автомобиля.
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