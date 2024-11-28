Происшествия 28.11.2024 в 11:41

Житель Улан-Удэ сдал наркоманок полиции

Девушки употребляли зелье прямо в подъезде
A- A+
Текст: Андрей Константинов
Житель Улан-Удэ сдал наркоманок полиции
Фото: Росгвардия Бурятии
Вчера в полицию Улан-Удэ поступило сообщение от бдительного горожанина. Мужчина рассказал, что в одном из подъездов жилого дома употребляют наркотики. Информацию для проверки передали патрулю Росгвардии.

«В указанном подъезде правоохранители обнаружили двух заметно нервничающих девушек 22 и 26 лет с признаками наркотического опьянения. На вопрос о наличии запрещенных веществ они ответили положительно и выложили из сумочки и карманов содержимое, в том числе пакетик с неизвестным порошкообразным веществом синего цвета и стеклянную трубку для курения», - рассказали в Росгвардии Бурятии.

Девушек задержали и доставили в полицию. Экспертиза показала, что изъятое у них вещество является наркотиком метилендиоксином, а сами горожанки находятся под его действием.

По факту незаконного оборота наркотиков возбуждено уголовное дело.
Теги
наркотик

Все новости

В Бурятии проверили, как живут осужденные в колонии
28.11.2024 в 13:11
В Иволгинском районе арестовали автомобиль и задержали нелегала
28.11.2024 в 12:50
В Улан-Удэ создали телеграмм-бот для заявок на подсыпку улиц
28.11.2024 в 12:38
Полметра снега выпало за сутки в Прибайкальском районе Бурятии
28.11.2024 в 12:29
Подсыпку дорог и уборку снега в Улан-Удэ контролирует Интеллектуальная транспортная система
28.11.2024 в 12:16
T2 дарит скидки театралам в Бурятии
28.11.2024 в 12:01
Библиотека из Бурятии стала призером Пушкинской премии
28.11.2024 в 11:49
Житель Улан-Удэ сдал наркоманок полиции
28.11.2024 в 11:41
Трех охранников в Улан-Удэ защитили от произвола работодателя
28.11.2024 в 11:11
В Бурятии Мандрик открыли для большегрузов и автобусов
28.11.2024 в 11:10
ЗУРХАЙ
с 26 ноября по 2 декабря

Читайте также
В Иволгинском районе арестовали автомобиль и задержали нелегала
Судебные приставы и сотрудники ГАИ провели совместный рейд
28.11.2024 в 12:50
Трех охранников в Улан-Удэ защитили от произвола работодателя
Он не платил им за сверхурочную работу, а также за работу в праздничные дни
28.11.2024 в 11:11
В Улан-Удэ вынесли приговор по делу о фальшивых евро
Злоумышленники сбыли фальшивки двум горожанкам на миллион рублей
28.11.2024 в 10:52
Женщина и двухлетняя девочка попали в больницу после ДТП в Бурятии
Водитель «Ипсума» выехал на встречку и врезался в «Хонду»
28.11.2024 в 10:28
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru