Житель Улан-Удэ сдал наркоманок полиции

Вчера в полицию Улан-Удэ поступило сообщение от бдительного горожанина. Мужчина рассказал, что в одном из подъездов жилого дома употребляют наркотики. Информацию для проверки передали патрулю Росгвардии.«В указанном подъезде правоохранители обнаружили двух заметно нервничающих девушек 22 и 26 лет с признаками наркотического опьянения. На вопрос о наличии запрещенных веществ они ответили положительно и выложили из сумочки и карманов содержимое, в том числе пакетик с неизвестным порошкообразным веществом синего цвета и стеклянную трубку для курения», - рассказали в Росгвардии Бурятии.Девушек задержали и доставили в полицию. Экспертиза показала, что изъятое у них вещество является наркотиком метилендиоксином, а сами горожанки находятся под его действием.По факту незаконного оборота наркотиков возбуждено уголовное дело.