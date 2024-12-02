Александр Бастрыкин заинтересовался аварийным домом в Бурятии

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль ситуацию с аварийным домом в селе Баргузин.Как рассказали в следственном ведомстве, через приёмную председателя СКР «ВКонтакте» обратилась жительница села. Она сообщила, что в Баргузине многоквартирный дом 1977 года постройки находится в непригодном для проживания состоянии из-за разрушения несущих конструкций, неисправности электропроводки и системы печного отопления. Здание признали аварийным еще в 2017 году, однако жилищные права граждан до настоящего времени не восстановлены.По данному факту Следственный комитет Бурятии возбудил уголовное дело.«Александр Бастрыкин затребовал у и. о. руководителя СУ СК России по Республике Бурятии Евгения Лагацкого доклад об установленных в ходе проведенных следственных действий обстоятельствах, а по завершении расследования – о его результатах. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства», - сообщает Информационный центр СК России.