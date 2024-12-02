Происшествия 02.12.2024 в 10:09
В Улан-Удэ снова сгорел автомобиль
От машины остался лишь обгоревший кузов
Текст: Андрей Константинов
Возгорание автомобиля случилось в Улан-Удэ на улице Огородная. Когда пожар потушили, от машины остался лишь обгоревший кузов.
«Для тушения привлекались 6 пожарных и 2 единицы техники. Пострадавших нет. Предварительно, причиной пожара стала неисправность систем транспортного средства», - сообщили в МЧС Бурятии.
Напомним, вечером 27-ноября на проспекте Автомобилистов полностью сгорела иномарка. Ожоги на пожаре получил молодой мужчина.
«Для тушения привлекались 6 пожарных и 2 единицы техники. Пострадавших нет. Предварительно, причиной пожара стала неисправность систем транспортного средства», - сообщили в МЧС Бурятии.
Напомним, вечером 27-ноября на проспекте Автомобилистов полностью сгорела иномарка. Ожоги на пожаре получил молодой мужчина.
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