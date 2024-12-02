В Улан-Удэ осудили похитителя средств реабилитации инвалидов

Железнодорожный райсуд Улан-Удэ рассмотрел уголовное дело в отношении 44-летнего горожанина, обвиняемого в хищении технических средств реабилитации инвалидов. Его возбудили по результатам прокурорской проверки.Как рассказали в прокуратуре Бурятии, обвиняемый занимался доставкой технических средств реабилитации инвалидам по поручению организации, которая исполняла государственный контракт. Часть изделий при этом мужчина присвоил. Ущерб составил более 165 тыс. рублей.Рассмотрев материалы дела, суд признал горожанина виновным. Его приговорили к 200 часам обязательных работ. Также суд удовлетворил иск прокурора о взыскании с мужчины суммы причиненного ущерба.Приговор еще не вступил в законную силу.