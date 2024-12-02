Пенсионерка из Улан-Удэ позвонила на «Госуслуги» и лишилась 740 тысяч

66-летняя пенсионерка из Улан-Удэ стала очередной жертвой аферистов. Как сообщили в МВД Бурятии, 19 ноября ей поступил звонок от псевдо-сотрудника службы безопасности Центробанка о, якобы, неучтенном трудовом стаже. Для записи в электронную очередь на посещение отделения Пенсионного фонда горожанка продиктовала смс-коды.В дальнейшем, заметив, что ей на электронную почту приходят уведомления о просмотре персональных данных на портале госуслуг, она поняла, что её личный кабинет взломали мошенники. Чтобы исправить ситуацию, женщина в интернете нашла номер горячей линии портала и позвонила по нему. Ответившая на звонок девушка, выслушав «клиентку», предложила дальнейшее общение перевести в мессенджер.Лже-специалист по видеозвонку объяснила, что аферисты взломали учётную запись пенсионерки и пытаются оформить кредиты. А затем переключила её на сотрудника Центробанка, якобы, для восстановления утраченного доступа к сервису.Тот, в свою очередь, порекомендовал установить на телефон специальные приложения «защиты». Скачав их, горожанка спустя время в онлайн-банкинге обнаружила, что на ее имя взят займ в размере 458 тысяч рублей, а одна из карт заблокирована. Ещё в одном банке более 280 тысяч рублей личных сбережений переведены на другой принадлежащий ей счёт, который также заблокирован.Финансовые операции не вызвали подозрений у пенсионерки: она приняла их за необходимую банковскую процедуру.На следующий день в мессенджере женщине снова позвонил псевдо-работник Центробанка. Он сообщил о необходимости пройти в кредитные учреждения для разблокировки банковских карт, что она и сделала. А затем обнаружила, что все лежавшие на заблокированных банковских картах деньги переведены на неизвестные ей счета. Только тогда пенсионерка осознала, что всё это время общалась с мошенниками и сама помогла им похитить у неё средства. Общий причиненный ущерб составил около 740 тысяч рублей.Как отметили в МВД, профилактические мероприятия полиции пенсионерка не посещала, поскольку редко покидала дом. Однако о случаях мошенничества она знала из СМИ.