Происшествия 02.12.2024 в 11:01

Пенсионерка из Улан-Удэ позвонила на «Госуслуги» и лишилась 740 тысяч

Женщина слышала о мошенничествах, но все равно попалась на уловки преступников
A- A+
Текст: Андрей Константинов
Пенсионерка из Улан-Удэ позвонила на «Госуслуги» и лишилась 740 тысяч
Фото: pixabay.com
66-летняя пенсионерка из Улан-Удэ стала очередной жертвой аферистов. Как сообщили в МВД Бурятии, 19 ноября ей поступил звонок от псевдо-сотрудника службы безопасности Центробанка о, якобы, неучтенном трудовом стаже. Для записи в электронную очередь на посещение отделения Пенсионного фонда горожанка продиктовала смс-коды.

В дальнейшем, заметив, что ей на электронную почту приходят уведомления о просмотре персональных данных на портале госуслуг, она поняла, что её личный кабинет взломали мошенники. Чтобы исправить ситуацию, женщина в интернете нашла номер горячей линии портала и позвонила по нему. Ответившая на звонок девушка, выслушав «клиентку», предложила дальнейшее общение перевести в мессенджер.

Лже-специалист по видеозвонку объяснила, что аферисты взломали учётную запись пенсионерки и пытаются оформить кредиты. А затем переключила её на сотрудника Центробанка, якобы, для восстановления утраченного доступа к сервису.

Тот, в свою очередь, порекомендовал установить на телефон специальные приложения «защиты». Скачав их, горожанка спустя время в онлайн-банкинге обнаружила, что на ее имя взят займ в размере 458 тысяч рублей, а одна из карт заблокирована. Ещё в одном банке более 280 тысяч рублей личных сбережений переведены на другой принадлежащий ей счёт, который также заблокирован.

Финансовые операции не вызвали подозрений у пенсионерки: она приняла их за необходимую банковскую процедуру.

На следующий день в мессенджере женщине снова позвонил псевдо-работник Центробанка. Он сообщил о необходимости пройти в кредитные учреждения для разблокировки банковских карт, что она и сделала. А затем обнаружила, что все лежавшие на заблокированных банковских картах деньги переведены на неизвестные ей счета. Только тогда пенсионерка осознала, что всё это время общалась с мошенниками и сама помогла им похитить у неё средства. Общий причиненный ущерб составил около 740 тысяч рублей.

Как отметили в МВД, профилактические мероприятия полиции пенсионерка не посещала, поскольку редко покидала дом. Однако о случаях мошенничества она знала из СМИ.
Теги
мошенничество

Все новости

В Бурятии «Митсубиши» перевернулся, не вписавшись в поворот
02.12.2024 в 11:51
В районах Бурятии открыли два креативных пространства для молодёжи
02.12.2024 в 11:37
В пригороде Улан-Удэ водитель «Тойоты» собрал «паровозик»
02.12.2024 в 11:24
В Улан-Удэ водитель «Лексуса» сбил пешехода и сбежал
02.12.2024 в 11:14
Пенсионерка из Улан-Удэ позвонила на «Госуслуги» и лишилась 740 тысяч
02.12.2024 в 11:01
В Улан-Удэ проверяют придомовые территории
02.12.2024 в 10:32
В Улан-Удэ осудили похитителя средств реабилитации инвалидов
02.12.2024 в 10:20
Социальный фонд Бурятии опубликовал график выплат пособий и пенсий в декабре
02.12.2024 в 10:09
В Улан-Удэ снова сгорел автомобиль
02.12.2024 в 10:09
Александр Бастрыкин заинтересовался аварийным домом в Бурятии
02.12.2024 в 09:55
ЗУРХАЙ
с 26 ноября по 2 декабря

Читайте также
В Бурятии «Митсубиши» перевернулся, не вписавшись в поворот
В аварии пострадала пассажирка иномарки
02.12.2024 в 11:51
В пригороде Улан-Удэ водитель «Тойоты» собрал «паровозик»
К счастью, в аварии никто серьезно не пострадал
02.12.2024 в 11:24
В Улан-Удэ водитель «Лексуса» сбил пешехода и сбежал
Пострадавший сейчас в реанимации, его личность пока не установлена
02.12.2024 в 11:14
В Улан-Удэ осудили похитителя средств реабилитации инвалидов
Мужчину приговорили к обязательным работам
02.12.2024 в 10:20
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru