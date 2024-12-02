В Бурятии «Митсубиши» перевернулся, не вписавшись в поворот

Еще одно дорожно-транспортное происшествие произошло в воскресенье вечером в Заиграевском районе вблизи от села Эрхирик. Там 37-летний водитель «Хонды ЦРВ», не имеющий прав, на ремонтируемом участке дороги Улан-Удэ – Романовка – Чита не справился с управлением и врезался в бетонный блок. В результате аварии травмы получили трое несовершеннолетних пассажиров иномарки. После осмотра и оказания помощи медики отпустили их домой.





ДТП случилось в субботу днем в Кабанском районе недалеко от села Дулан. Как сообщили в ГИБДД Бурятии, 43-летний водитель автомобиля «Митсубиши Л 200» при затяжном повороте не справился с управлением, выехал на встречную полосу, где врезался в дорожное ограждение и перевернулся. В результате аварии травмы получила 39-летняя пассажирка машины.