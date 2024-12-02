В Бурятии главу района госпитализировали с переломом ноги

Глава Баргузинского района Бурятии Михаил Мишурин вечером 29 ноября попал в ДТП на служебном автомобиле «Рено Дастер». Как сообщил вайбер-чат «Баргузин-инфо.24/7», он ехал из села Баргузин и на повороте на 308-й км трассы не справился с управлением. Машина врезалась в бетонные блоки.В результате аварии глава получил тяжелую травму ноги: перелом двух костей голени со смещением. Его госпитализировали сначала в районную ЦРБ, а затем транспортировали в Республиканскую клиническую больницу в Улан-Удэ.