Происшествия 02.12.2024 в 12:40

В Бурятии главу района госпитализировали с переломом ноги

Михаил Мишурин попал в ДТП
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии главу района госпитализировали с переломом ноги
Фото: архив «Номер один»
Глава Баргузинского района Бурятии Михаил Мишурин вечером 29 ноября попал в ДТП на служебном автомобиле «Рено Дастер». Как сообщил вайбер-чат «Баргузин-инфо.24/7», он ехал из села Баргузин и на повороте на 308-й км трассы не справился с управлением. Машина врезалась в бетонные блоки.

В результате аварии глава получил тяжелую травму ноги: перелом двух костей голени со смещением. Его госпитализировали сначала в районную ЦРБ, а затем транспортировали в Республиканскую клиническую больницу в Улан-Удэ.

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