Происшествия 03.12.2024 в 13:56
В Бурятии снова загорелся кран
Есть ли пострадавшие, пока неизвестно
Текст: Андрей Константинов
Кабина башенного крана загорелась сегодня в пригороде Улан-Удэ. Как сообщают очевидцы, происшествие случилось в Вахмистрово.
Напомним, 18 ноября на производственной базе в Улан-Удэ из-за короткого замыкания загорелась кабина козлового крана. В результате происшествия погиб 63-летний машинист – он задохнулся в дыму.
Напомним, 18 ноября на производственной базе в Улан-Удэ из-за короткого замыкания загорелась кабина козлового крана. В результате происшествия погиб 63-летний машинист – он задохнулся в дыму.
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