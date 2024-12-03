Происшествия 03.12.2024 в 13:56

В Бурятии снова загорелся кран

Есть ли пострадавшие, пока неизвестно
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии снова загорелся кран
Фото: скриншот видео
Кабина башенного крана загорелась сегодня в пригороде Улан-Удэ. Как сообщают очевидцы, происшествие случилось в Вахмистрово.

Напомним, 18 ноября на производственной базе в Улан-Удэ из-за короткого замыкания загорелась кабина козлового крана. В результате происшествия погиб 63-летний машинист – он задохнулся в дыму.
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