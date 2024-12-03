Больной улан-удэнец обворовал соседей по палате

В Улан-Удэ сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в краже телефонов у пациентов больницы. Злоумышленником оказался 45-летний мужчина – он лежал в той же палате, что и потерпевшие.Как рассказали в МВД Бурятии, лежащий в терапевтическом отделении гражданин вечером забрал мобильник с прикроватной тумбочки одного из больных, пока тот спал. Затем попросил гаджет у второго — якобы, позвонить — и выйдя из комнаты, покинул лечебное учреждение. Причиненный ущерб составил 16 тысяч рублей.Злоумышленник вынул из телефонов сим-карты и планировал их продать, но не успел. Наутро его уже задержали оперативники. Похищенные телефоны у мужчины изъяли.Как отметили в МВД, задержанный ранее уже был судим, в том числе, за преступления корыстной направленности. Мужчина нигде не работает. По фактам краж возбуждены уголовные дела.