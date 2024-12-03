Происшествия 03.12.2024 в 14:31

Больной улан-удэнец обворовал соседей по палате

Мужчина стащил у них два гаджета, но продать их не успел
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Текст: Андрей Константинов
Больной улан-удэнец обворовал соседей по палате
Фото: архив «Номер один»
В Улан-Удэ сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в краже телефонов у пациентов больницы. Злоумышленником оказался 45-летний мужчина – он лежал в той же палате, что и потерпевшие.

Как рассказали в МВД Бурятии, лежащий в терапевтическом отделении гражданин вечером забрал мобильник с прикроватной тумбочки одного из больных, пока тот спал. Затем попросил гаджет у второго — якобы, позвонить — и выйдя из комнаты, покинул лечебное учреждение. Причиненный ущерб составил 16 тысяч рублей.

Злоумышленник вынул из телефонов сим-карты и планировал их продать, но не успел. Наутро его уже задержали оперативники. Похищенные телефоны у мужчины изъяли.

Как отметили в МВД, задержанный ранее уже был судим, в том числе, за преступления корыстной направленности. Мужчина нигде не работает. По фактам краж возбуждены уголовные дела.
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