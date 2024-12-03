В Бурятии отец четверых детей застрелил брата из-за собаки

Следственный комитет Бурятии завершил расследование уголовного дела в отношении жителя Окинского района, обвиняемого в убийстве, а также незаконном хранении оружия и наркотиков.Напомним, преступление произошло 23 сентября в поселке Боксон. В гости к обвиняемому из соседнего села приехал двоюродный брат. Во дворе дома его укусила собака, из-за этого мужчина стал предъявлять претензии хозяину. Возникла ссора. В ее ходе хозяин взял самодельное ружье и с близкого расстояния выстрелил в голову родственника. От полученной раны тот сразу умер.В этот момент рядом находилась фельдшер, которая приехала для оказания помощи в связи с укусом собаки. Она вызвала полицию. Злоумышленника задержали. В его доме правоохранители нашли еще один кустарный «ствол», а также гашишное масло.На время следствия обвиняемого взяли под стражу. Суд учел наличие у мужчины постоянного места жительства, болезненное состояние его здоровья, положительные характеристики и 4 малолетних детей на иждивении. Однако счел эти обстоятельства недостаточными для выбора более мягкой меры пресечения.В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.