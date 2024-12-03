Происшествия 03.12.2024 в 17:20

В Улан-Удэ будут судить девушку, выбросившую младенца в туалет

Горожанке грозит до 5 лет лишения свободы
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ будут судить девушку, выбросившую младенца в туалет
Фото: архив «Номер один»
В Советский райсуд Улан-Удэ поступило уголовное дело в отношении горожанки, обвиняемой в убийстве своего новорожденного ребенка.

Напомним, преступление произошло в сентябре этого года. Как сообщали ранее в Следственном комитете Бурятии, обвиняемая проживала в частном доме с родителями и скрывала от них свою беременность. Раним утром 16 сентября во дворе дома она родила мальчика, которого затем выбросила в выгребную яму туалета, где он умер. О случившемся горожанка позже рассказала подруге, а та сообщила о произошедшем в правоохранительные органы.

Если девушку признают виновной, ей грозит до 5 лет лишения свободы.
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