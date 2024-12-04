Происшествия 04.12.2024 в 09:53

Девушка и пожилой мужчина погибли в страшной аварии в Бурятии

Один из водителей не успел завершить обгон
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Текст: Андрей Константинов
Девушка и пожилой мужчина погибли в страшной аварии в Бурятии
Фото: МВД Бурятии
Двое водителей - 21-летняя девушка и 61-летний мужчина – погибли вчера в лобовом ДТП на трассе «Байкал» вблизи села Елань. Там столкнулись «Тойота Хайс» и «Хонда Везель».


Как сообщили в ГИБДД Бурятии, ехавший в направлении Иркутска мужчина на «Хайсе» пошел на обгон. Не успев завершить маневр, он выехал на обочину встречной полосы, объехав идущий по ней автомобиль, а затем, при выезде на дорогу, совершил лобовое столкновение с «Хондой». В результате аварии девушка за рулем «Хонды» и водитель «Хайса» от полученных травм погибли на месте.

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