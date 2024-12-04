Происшествия 04.12.2024 в 10:11

В Улан-Удэ ищут пропавшую школьницу

13-летнюю Анастасию не видели со вчерашнего вечера
A- A+
Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ ищут пропавшую школьницу
В Улан-Удэ полиция разыскивает 13-летнюю Анастасию Мордовскую. Вечером 3 декабря девочка вышла из школы, но домой не вернулась.

Приметы: европейской внешности, на вид 14-15 лет, рост 153 сантиметра, среднего телосложения, темные волосы, карие глаза.

Была одета: черная шапка, черная куртка со светлым капюшоном, черные штаны, черные ботинки.

При наличии информации о пропавшей школьнице МВД Бурятии просит позвонить по телефонам: 8 (951) 627-48-22, 8 (3012) 43-02-02, 8 (3012) 29-24-20 или 102.
Теги
розыск

Все новости

Жители Бурятии получают субсидии по оплате коммунальных услуг
04.12.2024 в 11:16
В Бурятии стало больше желающих поработать
04.12.2024 в 11:03
Жителям Улан-Удэ объяснили, как выявить обман на мясной ярмарке
04.12.2024 в 10:48
В Бурятии помогли ветеранам Заиграевского района
04.12.2024 в 10:27
Водителей Бурятии предупреждают о плохой видимости на перевалах
04.12.2024 в 10:20
В Улан-Удэ ищут пропавшую школьницу
04.12.2024 в 10:11
Финансовая ситуация в Бурятии будет непростая
04.12.2024 в 09:57
Девушка и пожилой мужчина погибли в страшной аварии в Бурятии
04.12.2024 в 09:53
В Улан-Удэ всю ночь подсыпали остановки и пешеходные переходы
04.12.2024 в 09:45
Звезданутые
04.12.2024 в 09:00
ЗУРХАЙ
с 4 по 10 декабря

Читайте также
Девушка и пожилой мужчина погибли в страшной аварии в Бурятии
Один из водителей не успел завершить обгон
04.12.2024 в 09:53
В Улан-Удэ будут судить девушку, выбросившую младенца в туалет
Горожанке грозит до 5 лет лишения свободы
03.12.2024 в 17:20
«Резал вещи, стал угрожать»
В Новосибирске школьница сбежала из дома, испугавшись бывшего парня
03.12.2024 в 15:46
В Бурятии пожар уничтожил гараж с автомобилем
Причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки машины
03.12.2024 в 15:25
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru