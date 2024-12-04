В Улан-Удэ ищут пропавшую школьницу

В Улан-Удэ полиция разыскивает 13-летнюю Анастасию Мордовскую. Вечером 3 декабря девочка вышла из школы, но домой не вернулась.Приметы: европейской внешности, на вид 14-15 лет, рост 153 сантиметра, среднего телосложения, темные волосы, карие глаза.Была одета: черная шапка, черная куртка со светлым капюшоном, черные штаны, черные ботинки.При наличии информации о пропавшей школьнице МВД Бурятии просит позвонить по телефонам: 8 (951) 627-48-22, 8 (3012) 43-02-02, 8 (3012) 29-24-20 или 102.