Житель Бурятии убил супругов-пенсионеров крышкой от унитазного бачка

Верховный суд Бурятии вынес приговор в отношении жестокого убийцы двух пенсионеров. Помимо этого преступления, мужчина также обвинялся в краже, умышленном уничтожении чужого имущества и уклонении от административного надзора.Как рассказали в пресс-службе суда, подсудимый распивал спиртное с супругами-пенсионерами в их квартире. В ходе застолья у него возникла ссора с пожилой женщиной. Разозлившись, мужчина напал на нее и стал бить по лицу.За супругу вступился муж. Пенсионер толкнул агрессора, отчего тот упал на унитаз и озверел еще больше.«Подсудимый, действуя из личной неприязни к потерпевшему, осознавая, что последний в силу престарелого возраста, физического состояния и имеющегося заболевания не сможет оказать активного сопротивления и защитить себя, то есть находится в беспомощном состоянии, в присутствии потерпевшей, понимая, что убийство супруга причинит ей особые моральные страдания, проявляя исключительное бессердечие и безжалостность, действуя умышленно и с особой жестокостью, вырвал керамическую крышку от бачка унитаза и нанес ею удары по голове потерпевшего, отчего последний упал, а затем нанес удары ногами. Смерть потерпевшего наступила на месте происшествия», - сообщили подробности жестокой расправы в суде.Женщина, на глазах которой только что убили ее мужа, заявила, что сообщит о случившемся в полицию. Эти слова стали для нее роковыми.«Подсудимый, чтобы скрыть ранее совершенное им убийство, нанес керамической крышкой от бачка унитаза удары в голову пенсионерки, отчего последняя упала. Затем нанес ей удары неустановленным следствием твердым тупым предметом и удар ножом. Смерть потерпевшей наступила спустя непродолжительное время на месте происшествия», - рассказали в суде.После расправы подсудимый решил инсценировать ограбление. Для этого он разбил телевизор, похитил имущество пенсионеров и скрылся.Кроме того, мужчину признали виновным в уклонении от административного надзора. Ранее он уже был судим, но после освобождения из колонии не сообщил о фактическом месте своего жительства в контролирующие органы.По итогам рассмотрения дела подсудимого признали виновным по всем пунктам обвинений. Он получил 23 года лишения свободы в колонии строгого режима, с отбыванием первых трех лет в тюрьме. Также суд полностью удовлетворил гражданские иски родственников убитых пенсионеров.