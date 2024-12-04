Житель Бурятии отдал 400 тысяч, чтобы не стать предателем

Жители Бурятии не перестают становиться жертвами мошеннических схем, связанных с сообщениями от якобы их руководителей о проверках ФСБ. Так, вчера в полицию Улан-Удэ поступило заявление от 67-летней женщины-врача. Она отдала аферистам крупную сумму денег.Как рассказали в МВД Бурятии, в мессенджере женщине написал, как она полагала, заместитель главного врача. Содержание письма было следующим: в больнице сотрудники ФСБ проведут служебную проверку. Причина — участившиеся случаи мошенничества в отношении персонала.Уже вскоре горожанке позвонил «представитель спецслужбы». Он отправил женщине скриншоты её банковского приложения, утверждая, что с её счёта якобы осуществлен перевод 190 тысяч рублей мошенникам. «Правоохранитель» отметил: обезопасить личные накопления можно только переведя их на «безопасные счета».В дальнейшем с женщиной уже связалась псевдо-представительница Росфинмониторинга. Она сообщила, что их организация предотвратила попытку перевода, а в качестве меры защиты рекомендовала установить на телефон антивирусное приложение и отправила установочный файл.После аферисты попросили улан-удэнку «для защиты» удалить сервис онлайн-банкинга, поскольку «банковские работники в сговоре со злоумышленниками, стремящимися опустошить её счета».Горожанка беспрекословно выполняла все требуемые действия, а на следующий день по указанию интернет-преступников проследовала в офисы банков, где в общем сняла более 860 тысяч рублей со своих счетов. Все деньги с помощью приложения бесконтактной оплаты она перечислила на указанные аферистами реквизиты.При этом сотрудникам банков женщина солгала, что деньги ей необходимы для ремонта квартиры и отрицала возможно совершенное в отношение неё мошенничество.Аналогичному обману подвергся и 45-летний житель Кабанского района. Ему злоумышленники выслали на ознакомление документ. В нем сообщалось, что на заводе в Красноярском крае, где он ранее работал, кто-то скомпрометировал его данные и отправил их иноагенту для незаконного использования. Под угрозой признания его предателем и пособником терроризма мужчину принудили к «сотрудничеству в целях раскрытия преступления и изобличения настоящих преступников». По указанию звонивших он перечислил на «безопасный счёт» 414 тысяч рублей с кредитной карты.Жертву убедили: деньги вернутся ему через пару часов. Но этого не произошло, а интернет-преступники перестали выходить на связь.