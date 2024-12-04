Происшествия 04.12.2024 в 12:26

Двух жителей Улан-Удэ задержали с гашишем

Один их них сказал, что изготовил его для собственного употребления
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Текст: Служба информации "Номер один"
Двух жителей Улан-Удэ задержали с гашишем

В Улан-Удэ росгвардейцы задержали двух мужчин с гашишем. Один из них сказал, что изготовил его для собственного употребления.

- Днем на маршруте патрулирования экипаж вневедомственной охраны Росгвардии обратил внимание на двух мужчин. Граждане привлекли

внимание правоохранителей, распивая алкоголь в общественном месте на берегу реки Уда, - сообщили в Росгвардии Бурятии.

Во время задержания один из мужчин сбросил на землю небольшой свёрток. При осмотре были обнаружены целлофановый пакетик с растительной массой и папироса.

Задержанный 37-летний горожанин, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотических средств, был доставлен в полицию, где сознался, что изготовил наркотическое средство для личного употребления.

Результаты экспертизы показали, что растительная масса является наркотическим веществом гашишем. Возбуждено уголовное дело.

 

Фото: Росгвардия Бурятии

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