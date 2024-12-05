Происшествия 05.12.2024 в 10:12
Центр Улан-Удэ остался без света
Свет отключился после 8 утра сегодня
Центр Улан-Удэ остался без света. По сообщению местных жителей, свет отключился сегодня после 8 утра .
- Отключение электроэнергии по улице Борсоева, Смолина, Водопроводная. Ориентировочное время включения 2 часа, - сообщает диспетчерская.
Также отключены светофоры в центре: ул. Борсоева — ул. Смолина, ул. Смолина — остановка «Виадук».
Светофоры ул. Иволгинская — ул. Борсоева, ул. Борсоева — остановка «Борсоева» работают в штатном режиме, сообщает комитет по транспорту администрации Улан-Удэ.
Фото: Номер один