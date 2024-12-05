В Улан-Удэ закладчики «синтетики» получили крупные сроки

В Улан-Удэ суд рассмотрел уголовное дело в отношении двух мужчин, обвиняемых в многочисленных эпизодах распространения наркотиков в составе организованной группы.Как сообщили в прокуратуре, семейная пара из столицы Бурятии, решив заработать, связалась с наркодельцами, сбывающими «синтетику» через интернет-магазин в мессенджере. Им отвели роль «закладчиков». В дальнейшем к незаконному бизнесу глава семьи привлек своего друга.«Более пяти месяцев злоумышленники по указанию оператора забирали оптовые партии наркотиков, расфасовывали их в свертки меньшей массой и помещали в тайники для последующей продажи потребителям. Преступную деятельность группы пресекли сотрудники полиции в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий», - рассказали в ведомстве.Рассмотрев материалы дела, Октябрьский райсуд Улан-Удэ признал фигурантов виновными. Глава семьи получил 12 лет колонии строгого режима, его друг - 11 лет строгого режима. Уголовное дело в отношении женщины выделили в отдельное производство, сейчас оно еще рассматривается в суде.