Происшествия 05.12.2024 в 14:29

В Улан-Удэ закладчики «синтетики» получили крупные сроки

Распространением зелья занималась супружеская пара и их друг
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ закладчики «синтетики» получили крупные сроки
Фото: архив «Номер один»
В Улан-Удэ суд рассмотрел уголовное дело в отношении двух мужчин, обвиняемых в многочисленных эпизодах распространения наркотиков в составе организованной группы.

Как сообщили в прокуратуре, семейная пара из столицы Бурятии, решив заработать, связалась с наркодельцами, сбывающими «синтетику» через интернет-магазин в мессенджере. Им отвели роль «закладчиков». В дальнейшем к незаконному бизнесу глава семьи привлек своего друга.

«Более пяти месяцев злоумышленники по указанию оператора забирали оптовые партии наркотиков, расфасовывали их в свертки меньшей массой и помещали в тайники для последующей продажи потребителям. Преступную деятельность группы пресекли сотрудники полиции в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий», - рассказали в ведомстве.

Рассмотрев материалы дела, Октябрьский райсуд Улан-Удэ признал фигурантов виновными. Глава семьи получил 12 лет колонии строгого режима, его друг - 11 лет строгого режима. Уголовное дело в отношении женщины выделили в отдельное производство, сейчас оно еще рассматривается в суде.
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наркотик

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