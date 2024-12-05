Убийцу с ножом обезвредили неподалеку от вокзала в Улан-Удэ

Убийство 36-летнего мужчины произошло на днях в пункте технического осмотра вагонного депо Улан-Удэ.Как рассказали в транспортной полиции, на перроне станции Улан-Удэ к правоохранителям обратился гражданин, который рассказала, что в здании вагонного депо мужчина размахивает ножом и выкрикивает угрозы убийством.«Полицейские оперативно прибыли на место. В комнате приема пищи вагонного депо они задержали 53‑летнего гражданина, который стоял около лежащего на полу окровавленного мужчины. Рядом на обеденном столе лежал нож», - сообщили в транспортной полиции.Следователи Восточного МСУТ СК России выяснили, что преступник и его жертва были знакомы. Они вместе распивали спиртное и поссорились. В ходе конфликта злоумышленник схватил нож и нанес множество ударов по телу приятеля. От полученных ран тот умер.Задержанному уже предъявили обвинение в убийстве, он взят под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.