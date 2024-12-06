Происшествия 06.12.2024 в 09:21
Один человек находится в тяжелом состоянии после ДТП с маршруткой в Бурятии
Состояние еще пятерых, включая ребенка, оценивается как средней тяжести
Текст: Андрей Константинов
Минздрав Бурятии подтвердил ранее появившуюся информацию о количестве пострадавших в аварии с автобусом, случившейся вчера днем на границе Бурятии и Забайкальского края в районе села Харауз. Их 6 человек.
«Бригады скорой медицинской помощи доставили пациентов в Мухоршибирскую ЦРБ. Пострадавшие находятся под медицинским наблюдением и получают всю необходимую медицинскую помощь. Из них один взрослый находится в тяжёлом состоянии, остальные, включая трехлетнего ребёнка, средней степени тяжести. Сегодня планируется эвакуация ребенка в республиканскую медицинскую организацию», - рассказали в Минздраве.
Напомним, вчера днем микроавтобус, ехавший по маршруту Улан-Удэ - Саган-Нур, не снижая скорости выехал на дорогу, по которой двигались грузовики и врезается в один из них. Тот после столкновения влетел в еще один большегруз.
«Бригады скорой медицинской помощи доставили пациентов в Мухоршибирскую ЦРБ. Пострадавшие находятся под медицинским наблюдением и получают всю необходимую медицинскую помощь. Из них один взрослый находится в тяжёлом состоянии, остальные, включая трехлетнего ребёнка, средней степени тяжести. Сегодня планируется эвакуация ребенка в республиканскую медицинскую организацию», - рассказали в Минздраве.
Напомним, вчера днем микроавтобус, ехавший по маршруту Улан-Удэ - Саган-Нур, не снижая скорости выехал на дорогу, по которой двигались грузовики и врезается в один из них. Тот после столкновения влетел в еще один большегруз.
ТегиДТП