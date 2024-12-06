Происшествия 06.12.2024 в 10:14

Житель Бурятии выстрелил не в ту дверь

Мужчина хотел напугать обидчика, но перепутал квартиры
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Текст: Андрей Константинов
Житель Бурятии выстрелил не в ту дверь
Вчера днем в полицию Северобайкальска поступило сообщение о стрельбе в многоквартирном жилом доме. На место происшествия выехали наряд вневедомственной охраны и следственно-оперативная группа полиции.

Приехавшие правоохранители обнаружили, что дверь одной из квартир повреждена выстрелом из огнестрельного оружия. Опрос жильцов дома помог установить приметы и личность стрелка.

«32-летний подозреваемый задержан в ходе оперативно-розыскных мероприятий. Он сознался в содеянном, а также выдал спрятанный обрез. Со слов мужчины, у него произошел конфликт с одним из местных жителей, и он решил припугнуть его, но перепутав квартиры, выстрелил в соседскую дверь. В результате происшествия никто не пострадал», - рассказали в Росгвардии Бурятии.


По факту грубого нарушения общественного порядка, совершенного с применением оружия, возбуждено уголовное дело. Еще одно уголовное дело задержанному грозит за незаконное хранение оружия.

Фото: Росгвардия Бурятии
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