Житель Бурятии выстрелил не в ту дверь

«32-летний подозреваемый задержан в ходе оперативно-розыскных мероприятий. Он сознался в содеянном, а также выдал спрятанный обрез. Со слов мужчины, у него произошел конфликт с одним из местных жителей, и он решил припугнуть его, но перепутав квартиры, выстрелил в соседскую дверь. В результате происшествия никто не пострадал», - рассказали в Росгвардии Бурятии.





Вчера днем в полицию Северобайкальска поступило сообщение о стрельбе в многоквартирном жилом доме. На место происшествия выехали наряд вневедомственной охраны и следственно-оперативная группа полиции.Приехавшие правоохранители обнаружили, что дверь одной из квартир повреждена выстрелом из огнестрельного оружия. Опрос жильцов дома помог установить приметы и личность стрелка.По факту грубого нарушения общественного порядка, совершенного с применением оружия, возбуждено уголовное дело. Еще одно уголовное дело задержанному грозит за незаконное хранение оружия.Фото: Росгвардия Бурятии