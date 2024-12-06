С жителя Бурятии взыскали 1,5 миллиона рублей задолженности по алиментам. Мужчина оплатил только после того, как ему ограничили выезд заграницу и в праве вождения транспортным средством.

- Мужчина с 2007 года должен был перечислять четверть заработка на содержание своей дочери вплоть до её совершеннолетия. Мужчина оказался злостным неплательщиком - первый платеж поступил от него только через 11 лет. А после - снова затишье, - рассказали в службе судебных приставов.

На тот момент, когда за дело взялись улан-удэнские судебные приставы, задолженность по алиментам достигла уже 1,5 миллиона рублей.

К должнику был применен полный комплекс мер принудительного взыскания, в том числе мужчина был временно ограничен в праве выезда за пределы страны и в праве вождения транспортным средством.

Благодаря действиям судебного пристава-исполнителя уже перед самым совершеннолетием дочери должник начал погашать алименты, а вскоре после её 18-летия полностью выплатил сумму задолженности, накопленной за все годы.

Фото: Номер один