Житель Улан-Удэ убил сына сожительницы

Следственный комитет Бурятии возбудил уголовное дело в отношении жителя Улан-Удэ, обвиняемого в убийстве.Как рассказали в следственном ведомстве, обвиняемый проживал в комнате бывшего общежития на улице Гагарина в Улан-Удэ с сожительницей и ее взрослым сыном. Вечером 3 декабря после совместного употребления спиртного между мужчинами произошла ссора. В ее ходе обвиняемый схватил кухонный нож и нанес им удары в грудь и по рукам противника. От полученных ран тот скончался на месте.После расправы злоумышленник скрыться не пытался и дал подробные показания об обстоятельствах случившегося.«В настоящее время решается вопрос о заключении мужчины под стражу. По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление полной картины преступления и сбор доказательственной базы», - сообщили в Следственном комитете.