Происшествия 06.12.2024 в 12:14

Житель Улан-Удэ убил сына сожительницы

Злоумышленника задержали на месте преступления – он не пытался сбежать
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Текст: Андрей Константинов
Житель Улан-Удэ убил сына сожительницы
Фото: Следственный комитет Бурятии
Следственный комитет Бурятии возбудил уголовное дело в отношении жителя Улан-Удэ, обвиняемого в убийстве.

Как рассказали в следственном ведомстве, обвиняемый проживал в комнате бывшего общежития на улице Гагарина в Улан-Удэ с сожительницей и ее взрослым сыном. Вечером 3 декабря после совместного употребления спиртного между мужчинами произошла ссора. В ее ходе обвиняемый схватил кухонный нож и нанес им удары в грудь и по рукам противника. От полученных ран тот скончался на месте.

После расправы злоумышленник скрыться не пытался и дал подробные показания об обстоятельствах случившегося.

«В настоящее время решается вопрос о заключении мужчины под стражу. По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление полной картины преступления и сбор доказательственной базы», - сообщили в Следственном комитете.
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