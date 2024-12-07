Происшествия 07.12.2024 в 13:31

В Бурятии сгорел завод

Возгорание произошло на заводе по изготовлению топливных пеллетов
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Текст: Татьяна Жамсуева
В Бурятии сгорел завод

Предприятие находится в улусе Тэгда Хоринского района. В результате пожара выгорело здание площадью 1512 кв. м. Пострадавших нет.

На момент прибытия первого пожарного подразделения изнутри огнём было охвачено здание завода. Пожар был потушен в течение двух с половиной часов. По предварительным данным, причиной пожара послужило самовозгорание веществ и материалов.

По данным ГО и ЧС по РБ, всего в тушении пожара участвовали 11 человек и 4 единицы техники личного состава 11-го Хоринского отряда ГПС РБ, 10 человек и 2 единицы техники ООО «Древо» и 20 человек из числа местного населения.

Фото: freepik.com

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