Семь пожаров за сутки по Бурятии

Короткое замыкание, неисправность печи, неправильное использование обогревающих устройств, а также поджег стали причинами пожаров в разных районах Бурятии и г. Улан-Удэ. К счастью, во всех случаях пострадавших нет.

В Улан-Удэ на ул. Кабанской загорелся гараж, внутри которого находился грузовой автомобиль. Пожарные оперативно справились с огнем, охватившим 20 кв. м. Предварительно причина пожара - поджог.

Источником пожара в ДНТ «Дружба» г. Улан-Удэ стало короткое замыкание. Такая же причина рассматривается на пожарах в Иволгинском и Прибайкальском районах, где накануне сгорели надворные постройки на общей площади 44 и 8 квадратов соответственно.

Неправильное устройство или неисправность печи могла стать причиной загорания пола в жилом доме поселка Усть-Баргузин. Силами пожарных огонь оперативно потушен.

Соблюдайте правила безопасности и сохраняйте бдительность.

Фото: МЧС РБ