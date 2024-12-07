Происшествия 07.12.2024 в 16:31

Дебошир из района Бурятии оказался наркоманом

В Прибайкальском районе полицейские выехали на дебош, а в результате изъяли наркотические вещества
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Текст: Татьяна Жамсуева
Дебошир из района Бурятии оказался наркоманом

По данным МВД России по Прибайкальскому району, к ним поступило телефонное сообщение от 34-летней жительницы одного из сёл, которая сообщила о побоях со стороны сожителя. На место выехали сотрудник уголовного розыска и участковый уполномоченный полиции.
Женщина объяснила правоохранителям, что гражданский супруг уже в течение нескольких дней употребляет спиртное и, кроме того марихуану. Сельчанка уточнила, что на фоне возникшего конфликта он ударил её, в связи с чем она позвонила в полицию. А после показала, где сожитель хранит, по её убеждению, «корень бед» - наркотическое средство.

Полицейскими из кладовой изъято около 900 граммов запрещенного вещества. По словам 36-летнего хозяина дома, коноплю он собрал осенью в собственном дворе - вместо того, чтобы уничтожить  дикорастущее растение - и на протяжении нескольких месяцев употреблял.
За совершенное наркопреступление следствием возбуждено уголовное дело.
Отметим, ранее сельчанин, который работает на лесозаготовке, уже привлекался к уголовной ответственности. Факт употребления наркотика подтвердился, за что гражданин будет привлечен к ответственности.

Добавим, по факту побоев участковым вынесено постановление об отказе в возбуждении связи с примирением сторон.

Фото: freepik.com

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