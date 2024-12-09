В Бурятии затруднено движение на федеральной трассе

В Бурятии на федеральной трассе Улан-Удэ – Кяхта развернувшаяся фура перегородила дорогу. Происшествие случилось примерно в 70 км от Кяхты.Как сообщил вайбер-чат «Кяхта-инфо.24/7», сейчас на данном участке введено реверсивное движение для легковых автомобилей. Большегрузы пока не пропускают, из-за этого там скопилось много грузовиков.