Происшествия 09.12.2024 в 09:38
В Бурятии затруднено движение на федеральной трассе
В 70 км от Кяхты фура перегородила дорогу
Текст: Андрей Константинов
В Бурятии на федеральной трассе Улан-Удэ – Кяхта развернувшаяся фура перегородила дорогу. Происшествие случилось примерно в 70 км от Кяхты.
Как сообщил вайбер-чат «Кяхта-инфо.24/7», сейчас на данном участке введено реверсивное движение для легковых автомобилей. Большегрузы пока не пропускают, из-за этого там скопилось много грузовиков.
Как сообщил вайбер-чат «Кяхта-инфо.24/7», сейчас на данном участке введено реверсивное движение для легковых автомобилей. Большегрузы пока не пропускают, из-за этого там скопилось много грузовиков.
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