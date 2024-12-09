Происшествия 09.12.2024 в 10:01

23-летний житель Бурятии потерял более трех миллионов рублей из-за лже-трейдеров

Большую часть денег для инвестиций ему дала его родная бабушка
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Текст: Служба информации "Номер один"
23-летний житель Бурятии потерял более трех миллионов рублей из-за лже-трейдеров

В Закаменском районе местный житель подвергся обману мошенников и втянул в него свою бабушку. 6 декабря в отделение МВД по Закаменскому району поступило заявление от 70-летней местной жительницы о мошеннических действиях.

- В начале ноября её 23-летний внук в новостной ленте в соцсети увидел запись о быстром заработке на инвестициях, перешел по указанной ссылке и зарегистрировался на сайте. Затем он связался с лже-трейдером по телефону и стал «зарабатывать». Внеся двумя платежами сумму в размере около 55 тысяч рублей, он увидел внушительную прибыль, которую захотел «вывести». Однако для «вывода» дохода предстояло заплатить 520 тысяч рублей, которые потерпевший взял в долг у брата, - рассказали в полиции.

Спустя несколько дней приехав к бабушке в село, он рассказал ей о «прибыльном» деле и «заработанных» им 950 тысячах рублей, и, попросив её помощи, предложил «вывести» их на счет пенсионерки. Молодой человек знал, что у пожилой родственницы есть крупная сумма сбережений.

Доверившись, бабушка перевела внуку 950 тысяч рублей, а затем по указанию позвонившего злоумышленника позволила включить у себя демонстрацию экрана, после чего молодой человек несколькими переводами перечислил оставшиеся накопления по указанным псевдо-брокером реквизитам. И, кроме того, с той же целью занял 250 тысяч рублей у дяди.

Причиненный жителю г. Закаменска ущерб составил более 820 тысяч рублей, его бабушке — в размере свыше 2,4 млн рублей.

Отметим, что ранее молодой человек присутствовал на профилактических мероприятиях о мошенниках.

- Полиция Бурятии призывает жителей региона осознавать всю степень ответственности за свои действия, что вы несете, пытаясь обогатиться на инвестировании. В том числе, перед другими лицами, которые неосознанно могут быть втянуты вами в обман, и, как и вы, потерять средства. Откажитесь от заработка на инвестициях и биржевом рынке, если не владеете необходимыми навыками, - призывают полицейские.

 

Фото: Номер один

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