В Улан-Удэ начинающий водитель сбил бабушку

ДТП случилось в воскресенье вечером на ул. Чертенкова в Улан-Удэ. Как сообщили в ГИБДД Бурятии, в районе дома №51 23-летний водитель автомобиля «Ниссан Максима» сбил 77-летнюю женщину. Пенсионерку с травмами госпитализировали в БСМП.Как уточнили в Госавтоинспекции, водитель иномарки получил права недавно. Его стаж вождения составляет менее трех месяцев.