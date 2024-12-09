Спасатели Бурятии дважды выезжали на помощь пожилым людям

Спасатели БРПСС дважды выезжали на помощь пожилым людям. Они нуждались в медицинской помощи и проживали в одиночестве.

8 декабря спасатели поисково-спасательного отряда №3 Бурятской республиканской поисково-спасательной службы дважды выезжали в город Гусиноозерск для оказания помощи людям с ограниченными возможностями.

В первом случае необходимо было оказать помощь женщине 1947 года рождения. Её дочь, выйдя из квартиры, случайно захлопнула дверь, оставив мать внутри. Спасатели быстро прибыли на место и вскрыли балконную дверь на 3-м этаже, обеспечив доступ в квартиру для скорой медицинской помощи и сотрудников полиции.

Во втором случае помощь понадобилась мужчине 1955 года рождения, который находился после операции и не отвечал на телефонные звонки. Спасатели БРПСС, используя аварийно-спасательный инструмент, вскрыли дверь квартиры, обеспечив доступ к нему для скорой помощи и сотрудников полиции.

Спасатели призывают быть внимательными к одиноко проживающим родственникам, соседям, знакомым, особенно пожилым или имеющим ограниченные возможности людям.

Также напоминаем, что за помощью вы можете обратиться по номеру единой службы спасения «112».

Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС