Происшествия 09.12.2024 в 11:32

Жителей Бурятии предупреждают о лавинной опасности

С 9 по 10 декабря в Северо-Байкальском районе Республики Бурятия высока вероятность схода снежных лавин
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Текст: Служба информации "Номер один"
Жителей Бурятии предупреждают о лавинной опасности

Согласно сообщению Бурятского ЦГМС, с 9 по 10 декабря в Северо-Байкальском районе Республики Бурятия, на перевале Даван-Гоуджекит, высока вероятность схода снежных лавин.

- Снежная лавина обладает большой сокрушительной силой, сметая все на своем пути на большой скорости. В том числе, жилые дома, расположенные у подножия гор, унося много человеческих жизней. Разрушает инфраструктуру и засыпает дороги. Оказавшись в лавине, шансов на выживание остаётся мало потому, что пласты снега настолько тяжёлые, что при ударе сразу ломают кости, приводя к летальному исходу. Если человека быстро найдут и окажут квалифицированную медицинскую помощь, он сможет выжить, - говорят спасатели.

Республиканское агентство ГО и ЧС рекомендует жителям и гостям республики воздержаться от походов в горы.

При стабилизации обстановки, собираясь в поход, необходимо зарегистрироваться в Главном управлении МЧС России по республике Бурятия: https://forms.mchs.gov.ru/registration_tourist_groups.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации за помощью можете обратиться по номеру единой службы спасения «112».

 

Фото: loon.site

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ЗУРХАЙ
с 4 по 10 декабря

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