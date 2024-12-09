Два человека пострадали в двух авариях в Бурятии

Еще одна авария случилась в 3 км от Заиграево. Там водитель «Мазды Капелла», не справившись с управлением, выехал на «встречку» и врезался в «Тойоту Фанкарго». В ДТП пострадал 61-летний водитель «Фанкарго», его доставили в больницу.





Два ДТП с пострадавшими произошли в минувшую субботу в Бурятии. Как сообщили в ГИБДД, первая авария случилась в Северо-Байкальском районе. Там 24-летний водитель «Тойоты Левин» в 9 км от Северобайкальска не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где врезался в «Тойоту Пробокс». В результате ДТП травмы получил 24-летний пассажир «Левина».