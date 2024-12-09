Происшествия 09.12.2024 в 12:12
В Улан-Удэ возбудили уголовное дело из-за школьной драки
Есть информация, что над пострадавшим учеником уже не раз издевались
Текст: Андрей Константинов
Следственный комитет Бурятии возбудил уголовное дело по факту драки между учениками в школе №19, в ходе которой пострадавший мальчик после удара ремнем по голове потерял сознание.
Дело возбуждено по п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ «Истязание несовершеннолетнего». Сообщалось, что насилие к пострадавшему ребенку со стороны других школьников применялось неоднократно. Эта информация будет проверена в рамках расследования. Не исключено, что после выяснения полной картины случившегося дело может быть переквалифицировано на другую статью УК.
Напомним, глава Бурятии уже поручил министру образования и мэру Улан-Удэ разобраться в ситуации с дракой в школе. Контролировать разбирательство будет недавно назначенный зампред по безопасности Вячеслав Сухоруков.
«За случаи буллинга должны отвечать директор школы и классные руководители как пострадавших детей, так и нападавших детей. Учителя не могут это не видеть. Нельзя допускать равнодушное отношение к проявлениям насилия детей друг к другу, травли, агрессии», - заявил Алексей Цыденов.
К проверке происшествия уже подключилась Уполномоченный по правам ребенка Наталья Ганькина. Сегодня она выехала в школу, где произошло ЧП.
Дело возбуждено по п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ «Истязание несовершеннолетнего». Сообщалось, что насилие к пострадавшему ребенку со стороны других школьников применялось неоднократно. Эта информация будет проверена в рамках расследования. Не исключено, что после выяснения полной картины случившегося дело может быть переквалифицировано на другую статью УК.
Напомним, глава Бурятии уже поручил министру образования и мэру Улан-Удэ разобраться в ситуации с дракой в школе. Контролировать разбирательство будет недавно назначенный зампред по безопасности Вячеслав Сухоруков.
«За случаи буллинга должны отвечать директор школы и классные руководители как пострадавших детей, так и нападавших детей. Учителя не могут это не видеть. Нельзя допускать равнодушное отношение к проявлениям насилия детей друг к другу, травли, агрессии», - заявил Алексей Цыденов.
К проверке происшествия уже подключилась Уполномоченный по правам ребенка Наталья Ганькина. Сегодня она выехала в школу, где произошло ЧП.