Происшествия 09.12.2024 в 12:46

В Улан-Удэ пекари остались без покера

Пьяный горожанин украл у них настольный набор для игры
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ пекари остались без покера
Ночью в полицию Улан-Удэ поступило сообщение о краже из пекарни. Горожане сняли на телефон, как из разбитой двери в помещение вываливается мужчина с чемоданом в руке и уходит прочь. Видео очевидцы передали правоохранителям. К поиску злоумышленника подключились росгвардейцы.


«Недалеко от места происшествия сотрудники вневедомственной охраны обнаружили и задержали пьяного молодого человека, который нес в руке чемодан. В полиции 18-летний улан-удэнец, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности, сознался в краже. Парень рассказал, что разбил стеклопакет входной двери в пекарню и украл настольный набор для игры в покер. Ущерб составил около 5 тысяч рублей», - рассказали в Росгвардии Бурятии.


В отношении молодого человека возбудили уголовное дело. Сам парень заявил, что пошел на преступление из-за долгов.

Фото: Росгвардия Бурятии
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