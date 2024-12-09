В Улан-Удэ пекари остались без покера

Ночью в полицию Улан-Удэ поступило сообщение о краже из пекарни. Горожане сняли на телефон, как из разбитой двери в помещение вываливается мужчина с чемоданом в руке и уходит прочь. Видео очевидцы передали правоохранителям. К поиску злоумышленника подключились росгвардейцы.





«Недалеко от места происшествия сотрудники вневедомственной охраны обнаружили и задержали пьяного молодого человека, который нес в руке чемодан. В полиции 18-летний улан-удэнец, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности, сознался в краже. Парень рассказал, что разбил стеклопакет входной двери в пекарню и украл настольный набор для игры в покер. Ущерб составил около 5 тысяч рублей», - рассказали в Росгвардии Бурятии.





В отношении молодого человека возбудили уголовное дело. Сам парень заявил, что пошел на преступление из-за долгов.Фото: Росгвардия Бурятии