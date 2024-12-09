В Бурятии у детского сада заметили рысь

Взрослую рысь заметили сегодня местные жители на улице Южная в поселке Заиграево в районе отворота на детский сад «Сказка».«Будьте осторожны. Просьба не отпускать детей одних», - обратились к сельчанам в вайбер-чате «Заиграево-инфо.24/7».Информация о хищнике передана в правоохранительные органы.