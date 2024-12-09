Происшествия 09.12.2024 в 17:35
В Бурятии у детского сада заметили рысь
Местных жителей просят не отпускать детей
Текст: Андрей Константинов
Взрослую рысь заметили сегодня местные жители на улице Южная в поселке Заиграево в районе отворота на детский сад «Сказка».
«Будьте осторожны. Просьба не отпускать детей одних», - обратились к сельчанам в вайбер-чате «Заиграево-инфо.24/7».
Информация о хищнике передана в правоохранительные органы.
«Будьте осторожны. Просьба не отпускать детей одних», - обратились к сельчанам в вайбер-чате «Заиграево-инфо.24/7».
Информация о хищнике передана в правоохранительные органы.
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