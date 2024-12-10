Происшествия 10.12.2024 в 09:41
Землетрясение произошло в Бурятии
Его эпицентр находился к юго-востоку от поселка Новый Уоян
Текст: Андрей Константинов
Землетрясение зарегистрировали в 22:20 9 декабря на севере Бурятии. Его эпицентр находился в 130 км юго-восточнее поселка Новый Уоян. Магнитуда составила 3,9 балла.
Напомним, 5 декабря в Бурятии произошла целая серия землетрясений. Подземные толчки фиксировали сразу в нескольких районах республики.
Напомним, 5 декабря в Бурятии произошла целая серия землетрясений. Подземные толчки фиксировали сразу в нескольких районах республики.
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