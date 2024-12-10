Шесть человек пострадали в ДТП в центре Улан-Удэ

Крупное ДТП случилось утром 9 декабря на улице Борсоева в Улан-Удэ. Как сообщили в ГИБДД Бурятии, 42-летний водитель автомобиля «Хонда Одиссей» при повороте налево пытался успеть проскочить перед движущимися автомобилями, но не успел - в него врезалась «Лада Приора».





«В результате аварии за медицинской помощью обратились 6 человек. Водитель иномарки и 23-летний пассажир отечественного автомобиля госпитализированы с травмами, остальных медики после осмотра отпустили домой», - рассказали в Госавтоинспекции.