Происшествия 10.12.2024 в 10:44
В Бурятии еще один школьник пострадал в драке
Сейчас мальчик проходит лечение
Текст: Андрей Константинов
В Бурятии стало известно еще об одной драке между учениками. Как сообщил вайбер-чат «Тарбагатай-инфо.24/7», она произошла в ноябре между четвероклассниками в филиале Нижнесаянтуйской школы. В результате один из мальчиков получил травмы головы и живота, и сейчас находится на лечении.
Сейчас в школе проходит служебное расследование с участием полиции, специалистов Управления образования, отвечающих за воспитательную работу и профилактику, и юриста РУО.
«На директора, классного руководителя и дежурного администратора наложены дисциплинарные взыскания в виде выговоров. Прошли совещания с педагогами и родителями, классные часы с детьми», - сообщили в Управлении образования района.
Напомним, вчера Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту драки в школе №19 в Улан-Удэ. Там после удара ремнем по голове один из учеников потерял сознание. Глава Бурятии Алексей Цыденов также поручил чиновникам тщательно расследовать данный инцидент.
Сейчас в школе проходит служебное расследование с участием полиции, специалистов Управления образования, отвечающих за воспитательную работу и профилактику, и юриста РУО.
«На директора, классного руководителя и дежурного администратора наложены дисциплинарные взыскания в виде выговоров. Прошли совещания с педагогами и родителями, классные часы с детьми», - сообщили в Управлении образования района.
Напомним, вчера Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту драки в школе №19 в Улан-Удэ. Там после удара ремнем по голове один из учеников потерял сознание. Глава Бурятии Алексей Цыденов также поручил чиновникам тщательно расследовать данный инцидент.