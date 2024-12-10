Происшествия 10.12.2024 в 11:14

В Бурятии чиновница «прихватизировала» землю

На женщину возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество»
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии чиновница «прихватизировала» землю
Фото: архив «Номер один»
Бичурский районный суд удовлетворил иск прокуратуры о возврате в государственную собственность земельного участка, который ранее незаконно получила местная чиновница.

Как рассказали в надзорном ведомстве, женщина работала в муниципальном казенном учреждении, в чьи функции входило распоряжение земельными участками, собственность на которые не разграничена.

«Используя свое служебное положение, путем обмана она незаконно безвозмездно приобрела в свою собственность земельный участок площадью более 1500 кв. метров», - сообщили в прокуратуре.

После прокурорской проверки, выявившей данное нарушение, в отношении женщины возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество». Расследование дела сейчас продолжается.

Отметим, решение о возврате земли государству еще не вступило в законную силу. Возможно, оно будет обжаловано.
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