В Бурятии чиновница «прихватизировала» землю

Бичурский районный суд удовлетворил иск прокуратуры о возврате в государственную собственность земельного участка, который ранее незаконно получила местная чиновница.Как рассказали в надзорном ведомстве, женщина работала в муниципальном казенном учреждении, в чьи функции входило распоряжение земельными участками, собственность на которые не разграничена.«Используя свое служебное положение, путем обмана она незаконно безвозмездно приобрела в свою собственность земельный участок площадью более 1500 кв. метров», - сообщили в прокуратуре.После прокурорской проверки, выявившей данное нарушение, в отношении женщины возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество». Расследование дела сейчас продолжается.Отметим, решение о возврате земли государству еще не вступило в законную силу. Возможно, оно будет обжаловано.