Происшествия 11.12.2024 в 11:08

Жителя Улан-Удэ задержали с синтетическими наркотиками

Росгвардейцы обнаружили его на улице в состоянии опьянения
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Текст: Служба информации "Номер один"
Жителя Улан-Удэ задержали с синтетическими наркотиками

Жителя Улан-Удэ задержали с синтетическими наркотиками. Росгвардейцы обнаружили его на улице в состоянии опьянения.

- Вечером, следуя по маршруту патрулирования по улице Жердева, росгвардейцы обратили внимание на гражданина, одетого не по сезону. В морозный вечер он был в демисезонном пальто и без головного убора. Мужчина с явными признаками опьянения, шаткой походкой пытался идти, но падал на тротуаре, - сообщили в Росгвардии.

Росгвардейцы остановили гражданина. В ходе наружного досмотра мужчина достал из кармана пакетик, замотанный желтой изолентой. Он признался, что это закладка с наркотическим веществом, заказанная через Интернет для личного употребления. Неизвестное вещество было изъято.

По результатам экспертизы было установлено, что содержимое является синтетическим наркотическим веществом – метилэфедроном.

В отношении ранее судимого 22-летнего задержанного, доставленного в полицию, возбуждено уголовное дело.

 

Фото: Рогвардия Бурятии

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