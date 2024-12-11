Происшествия 11.12.2024 в 11:12

Шесть лет колонии получил сторонник криминальной идеологии в Улан-Удэ

Мужчина распространял воровские понятия и за решеткой, и на воле
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Текст: Андрей Константинов
Шесть лет колонии получил сторонник криминальной идеологии в Улан-Удэ
Железнодорожный райсуд Улан-Удэ рассмотрел уголовное дело в отношении ранее судимого горожанина, обвиняемого в экстремизме.

Как сообщила ранее в Следственном комитете Бурятии, обвиняемый придерживался криминальной идеологии движения АУЕ*, которое признано в России экстремистским и запрещено. В 2022 году мужчина получил срок и попал в колонию-поселение. Там он провозгласил себя криминальным лидером и привлек в свой круг ряд осужденных. С их помощью уголовник даже уже после своего освобождения продолжил поддерживать и распространять в колонии воровские понятия.

Бурная деятельность мужчины попала в поле зрения сотрудников ФСИН и ФСБ. Правоохранители возбудили в отношении него уголовное дело.

На суде горожанин полностью признал вину. Его приговорили к 6 годам колонии общего режима с ограничением свободы сроком 1 год. Также мужчину лишили права заниматься деятельностью, связанной с руководством и участием в работе общественных организаций, сроком на 3 года. Как сообщили в пресс-службе райсуда, приговор еще не вступил в законную силу.

*Движение АУЕ признано экстремистским и запрещено в России

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