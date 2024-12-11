В Заиграевском районе полностью сгорел гараж и крыша дома. Пожар произошел из-за короткого замыкания.

Минувшей ночью на единый номер вызова экстренных оперативных служб 112 поступило сообщение о возгорании гаража в поселке Старый Онохой Заиграевского района. К месту вызова был направлен личный состав 17-го Заиграевского отряда ГПС РБ и военной пожарной команды.

- На момент прибытия пожарных горели пристроенный к жилому дому гараж и крыша дома. 9 человек и 4 единицы техники потушили возгорание в течение 3 часов на общей площади 128 кв.м. Пострадавших нет. В результате пожара полностью сгорел гараж и крыша дома. По предварительным данным, причиной пожара послужило короткое замыкание электрической проводки, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.

В агентстве напомнили, что нужно пользоваться только исправным электрооборудованием заводского производства, не включать несколько электроприборов одновременно, своевременно проверять состояние электрических проводов и не эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми дефектами.

При возникновении очага возгорания необходимо незамедлительно покинуть опасное место и позвонить по телефону «101» или «112».





Фото: республиканское агентство ГО и ЧС