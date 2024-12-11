Происшествия 11.12.2024 в 15:48

Житель Нижнеангарска выловил омуля на 300 тысяч рублей

На мужчину возбудили уголовное дело
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Текст: Служба информации "Номер один"
Житель Нижнеангарска выловил омуля на 300 тысяч рублей

Житель Нижнеангарска ловил на Байкале в период нереста омуль. Транспортная полиция возбудила уголовное дело по факту незаконной добычи омуля на севере Байкала на сумму более 300 тыс. рублей.

- Вблизи п. Нижнеангарск 37-летний местный житель при помощи надувной весельной лодки и двух рыболовных сетей незаконно выловил в нерестовый период рыбу вида омуль. Ущерб от действий браконьера составил более 300 тыс. рублей, - сообщили в транспортной полиции.

Задержали браконьера транспортная полиция вместе с ФСБ и Росгвардией в октябре текущего года. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 256 УК РФ. Мужчине избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.

Расследование продолжается.

 

Фото: Номер один

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