Житель Нижнеангарска выловил омуля на 300 тысяч рублей

Житель Нижнеангарска ловил на Байкале в период нереста омуль. Транспортная полиция возбудила уголовное дело по факту незаконной добычи омуля на севере Байкала на сумму более 300 тыс. рублей.

- Вблизи п. Нижнеангарск 37-летний местный житель при помощи надувной весельной лодки и двух рыболовных сетей незаконно выловил в нерестовый период рыбу вида омуль. Ущерб от действий браконьера составил более 300 тыс. рублей, - сообщили в транспортной полиции.

Задержали браконьера транспортная полиция вместе с ФСБ и Росгвардией в октябре текущего года. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 256 УК РФ. Мужчине избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.

Расследование продолжается.

Фото: Номер один