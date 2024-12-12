В Бурятии мошенники запугивают детей

За минувшие сутки полиция Бурятии зарегистрировала 21 преступление, совершенное с использованием IT-технологий. В общей сложности жители региона потеряли свыше 2,2 млн. рублей. Чаще всего на уловки мошенников попадались женщины, самой старшей из потерпевших - 85 лет.Как рассказали в МВД, одной из жертв мошенников стала 33-летняя горожанка. Она нашла в мессенджере «подработку», связанную с выкупом товаров на маркетплейсе для повышения рейтинга. Для этих целей она использовала свои средства, которые ей обещали вернуть с процентом от прибыли. Девушка сделала несколько закупок на незначительную сумму и деньги ей действительно вернули. Затем работодатель предложил вложить больше средств для получения больших процентов. Когда женщина перевела аферистам более 190 тысяч рублей, администратор попросил внести еще. Тогда горожанка поняла, что общается с мошенниками.У другой 36-летней улан-удэнки мошенники обманули 10-летнюю дочь. Ребенку в мессенджере написал неизвестный и потребовал предоставить данные банковской карты матери, иначе он заблокирует её аккаунт. Девочка испугалась и отправила аферисту требуемую информацию, но потом сразу же рассказала об этом родителям. Мама незамедлительно связалась с банком по телефону и заблокировала счет.Как отмечают в полиции, не все попытки мошенничества заканчиваются удачно для аферистов. Так 50-летний горожанин увидел на сайте объявлений пост о продаже аккумулятора за 65 тысяч рублей. Он связался с продавцом и оплатил покупку через внутренний платежный сервис сайта, который гарантирует безопасность сделки до получения товара покупателем. Но продавец уведомил мужчину об ошибке сайта, попросил оплатить товар по другим реквизитам и прислал ссылку на сторонний ресурс. Бдительный мужчина понял, что общается с мошенниками и прекратил разговор.