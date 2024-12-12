Происшествия 12.12.2024 в 11:05

В Бурятии у фермера украли два стегна мяса

Злоумышленника удалось найти до того, как он успел поживиться краденным
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии у фермера украли два стегна мяса
Фото: архив «Номер один»
5 декабря в полицию Кяхтинского района с заявлением о краже обратился 31-летний фермер. Из гаража на территории его личного подсобного хозяйства в нескольких километрах от села неизвестные украли два стегна мяса. Ущерб составил 70 тысяч рублей.

Полицейские приступили к поиску злоумышленника. Вскоре они выяснили, что к краже причастен 51-летний работник фермера.

«Мужчина, проживающий на стоянке вместе с женой, распивал спиртное с приехавшими к ним знакомыми. В ходе застолья он предложил приятелю увезти два стегна говядины к нему домой в Кяхту, не уточнив, что мясо ему не принадлежит. В последующем подозреваемый планировал его продать, но не успел. Ранее он неоднократно привлекался к уголовной ответственности», - рассказали в МВД Бурятии.

Похищенное мясо изъяли и вернули фермеру. По факту кражи возбуждено уголовное дело.
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