В Бурятии у фермера украли два стегна мяса

5 декабря в полицию Кяхтинского района с заявлением о краже обратился 31-летний фермер. Из гаража на территории его личного подсобного хозяйства в нескольких километрах от села неизвестные украли два стегна мяса. Ущерб составил 70 тысяч рублей.Полицейские приступили к поиску злоумышленника. Вскоре они выяснили, что к краже причастен 51-летний работник фермера.«Мужчина, проживающий на стоянке вместе с женой, распивал спиртное с приехавшими к ним знакомыми. В ходе застолья он предложил приятелю увезти два стегна говядины к нему домой в Кяхту, не уточнив, что мясо ему не принадлежит. В последующем подозреваемый планировал его продать, но не успел. Ранее он неоднократно привлекался к уголовной ответственности», - рассказали в МВД Бурятии.Похищенное мясо изъяли и вернули фермеру. По факту кражи возбуждено уголовное дело.