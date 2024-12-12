25-летний житель Улан-Удэ прятал наркотики в кроссовках

Житель Улан-Удэ прятал наркотики в кроссовках. Мужчину задержали на железнодорожном вокзале.

- Транспортные полицейские на привокзальной площади станции Улан-Удэ обратили внимание на молодого человека, подходящего под ориентировку. Он вел себя подозрительно, пытался избежать общения с полицейскими. На вопрос, имеются ли у него запрещенные вещества - стал нервничать, - сообщили в Восточно-Сибирском линейном управлении МВД России на транспорте.

При личном досмотре у 25-летнего юноши были обнаружены и изъяты два полимерных пакета с содержимым, схожим с наркотическим средством растительного происхождения. Два свертка он спрятал в своих кроссовках.

Экспертиза установила, что изъятое - табак с гашишным масло весом более 20 грамм.

Молодой человек признался, что изготовил наркотик для собственного употребления, без цели сбыта. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ.

Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Расследование продолжается.

Фото: Номер один