Происшествия 12.12.2024 в 11:06

25-летний житель Улан-Удэ прятал наркотики в кроссовках

Мужчину задержали на железнодорожном вокзале
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Текст: Служба информации "Номер один"
25-летний житель Улан-Удэ прятал наркотики в кроссовках

Житель Улан-Удэ прятал наркотики в кроссовках. Мужчину задержали на железнодорожном вокзале.

- Транспортные полицейские на привокзальной площади станции Улан-Удэ обратили внимание на молодого человека, подходящего под ориентировку. Он вел себя подозрительно, пытался избежать общения с полицейскими. На вопрос, имеются ли у него запрещенные вещества - стал нервничать, - сообщили в Восточно-Сибирском линейном управлении МВД России на транспорте.

При личном досмотре у 25-летнего юноши были обнаружены и изъяты два полимерных пакета с содержимым, схожим с наркотическим средством растительного происхождения. Два свертка он спрятал в своих кроссовках.

Экспертиза установила, что изъятое - табак с гашишным масло весом более 20 грамм.

Молодой человек признался, что изготовил наркотик для собственного употребления, без цели сбыта. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ.

Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Расследование продолжается.

 

Фото: Номер один

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